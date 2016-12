Mercato : Chelsea craque avec une offre folle pour Kessié

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen, Serie A.

Véritable révélation de la saison en Serie A avec ses buts décisifs marqué sous le maillot de Bergame, Franck Kessié pourrait ne pas faire de vieux os en Lombardie.

Comme le révèle France Football ce mardi, Chelsea vient d’effectuer une proposition à hauteur de 25 ME pour faire venir ce milieu de terrain âgé de seulement 20 ans, et qui a déjà inscrit six buts en 15 matchs de Serie A. De quoi séduire Antonio Conte, qui lance donc les grandes manœuvres alors que la Juventus Turin est également intéressée, mais le club londonien espère bien prendre tout le monde de court avec cette proposition express qui à de quoi faire tourner la tête à plus d’un club. Reste qu’à l’heure actuelle, Franck Kessié a encore un contrat courant jusqu’en juin 2021 avec Bergame, et que le club italien n’est pas pressé de le laisser partir. Surtout que le milieu de terrain pourrait valoir encore plus cher en cas de bon parcours à la CAN, qu'il devrait disputer avec la Côte d'Ivoire.