Mercato : Belfodil, un ancien de l'OL qui vaut cher en Premier League

Repéré par l'Olympique Lyonnais à Clermont, Ishak Belfodil avait fait ses grands débuts chez les pros de l'OL alors qu'il n'avait pas encore 18 ans. Mais après avoir quitté son club formateur par la petite porte en 2012, l'attaquant a ensuite enchaîné les clubs italiens, avant de se résoudre à rejoindre à la surprise générale une équipe des Emirats lors du mercato estival 2015. L'été dernier, alors que son nom circulait au sein de plusieurs clubs de Ligue 1, I'international algérien avait finalement opté pour le Standard de Liège où il a alors signé jusqu'en 2018.

Mais la carrière d'ishak Belfodil semble devoir prendre un nouveau tournant durant ce mois de janvier 2017. En effet, selon France-Football, l'attaquant du club belge devrait rapidement s'engager avec Everton. L'autre club de Liverpool aurait trouvé un accord avec le Standard pour le transfert du joueur moyennant 12ME. L'occasion pour l'ancien lyonnais de découvrir la Premier League et d'essayer de s'installer enfin durablement dans un club. Non retenu par les Fennecs pour la CAN 2017, Ishak Belfodil devrait signer dans les prochains jours son nouveau contrat. Du côté du Standard de Liège, on laisse partir un joueur qui a marqué 7 bus lors de la première moitié de saison en Jupiler League, mais on empoche un beau petit pactole.