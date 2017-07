Mercato : Aubameyang ou Morata, Chelsea hésite

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen, Bundesliga, Liga.

Vexé d’avoir laissé filer Romelu Lukaku, qu’Antonio Conte voulait recruter, Chelsea veut à tout prix signer un attaquant de premier choix, alors que le torchon brûle avec Diego Costa, invité à se trouver un nouveau club.

La presse espagnole s’en donne à cœur joie, et une lutte finale est annoncée entre Pierre-Emerick Aubameayng et Alvaro Morata. Les tarifs annoncés sont vertigineux, avec 70 ME demandés pour le Gabonais, et 80 ME pour l’Espagnol, qui aurait la préférence du manager italien des Blues. Un choix royal.