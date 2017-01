Mercato : 46 ME pour Moussa Dembele, Chelsea pourrait craquer

Dans : Mercato, Premier League.

Buteur européen le plus efficace toutes compétitions confondues, Moussa Dembele pourrait faire l’objet d’un forcing de la dernière minute de la part de Chelsea. L’attaquant international espoir français ne sera pas libéré par le Celtic Glasgow, qu’il a rejoint gratuitement cet été, contre une somme inférieure à 46 ME. Et c’est, selon Sky Sports, le montant que le club londonien pourrait mettre sur la table dans les prochaines heures.