Mercato : 150ME pour Dortmund, 41ME pour Aubameyang, la Chine en folie !

Si certains clubs européens se croyaient au-dessus de tout le monde sur le plan financier, la folie qui a gagné le football chinois pourrait bien balayer toutes les certitudes des équipes du Vieux Continent. Depuis quelques semaines, les tarifs augmentent au sein de l'Empire du Milieu et les offres venues de Chine battent record sur record. Mais ce mercredi, on franchit un nouveau palier si l'on en croit Tancredi Palmeri, spécialiste italien du mercato pour la RAI et Bein Sports.

Notre confrère italien affirme en effet que le club du Shanghai SIPG, qui vient de s'offrir Oscar, a transmis une offre au Borussia Dortmund afin de recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Et cette proposition est tout simplement ahurissante, balayant les records du genre. En effet, le club chinois aurait promis 150ME au club allemand pour son buteur vedette, tandis que ce dernier aurait lui un salaire de ....41ME par an ! De quoi faire passer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour de gentils bénévoles.