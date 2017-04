Atl. Madrid : Simeone, Griezmann, cette offre qui pourrait tout changer

Dans : Mercato, Liga, Serie A.

Très ambitieux après l’arrivée du nouveau propriétaire Jindong Zhang, l’Inter Milan pourrait changer l’organisation de son secteur sportif.

Alors que Stefano Poli est actuellement l’entraîneur de l’Inter Milan, le club italien pourrait bien repenser l’organisation de son secteur sportif à l’intersaison. Alors qu’il est clairement l’un des entraîneurs les plus réputés en Europe depuis plusieurs saisons maintenant, Diego Simeone serait sur les tablettes du club italien.

Effectivement, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan souhaiterait s’attacher les services de l’entraîneur argentin. Le club italien pourrait proposer un contrat de 5 ans au coach de l’Atlético Madrid, et un salaire avoisinant les 10 ME par an, toujours selon le média transalpin.

L’Inter Milan devra s’employer pour convaincre le club espagnol de lâcher son entraîneur. En effet, ce dernier a annoncé il y a plusieurs semaines qu’il resterait encore une saison supplémentaire à Madrid afin de découvrir le nouveau stade des colchoneros. De plus, un départ cet été enverrait un très mauvais signal aux éventuelles recrues… et aux cadres de l’effectif. L’avenir d’Antoine Griezmann pourrait notamment être conditionné à celui de son coach, même si l’international français a déjà expliqué par le passé que les destins des deux hommes n’étaient pas liés…