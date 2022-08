30 000 euros par mois pour 15 kilos en trop, Versailles choque le National

Dans : Mercato.

Promu en National cette saison, le FC Versailles a frappé un grand coup sur le marché des transferts en recrutant Jeremain Lens, un international néerlandais. Une arrivée à prix fort qui choque, surtout que l’attaquant de 34 ans est pour l'instant hors de forme.

Suite à une énorme saison dernière, lors de laquelle le club versaillais a remporté son championnat de National 2 tout en atteignant les demi-finales de la Coupe de France contre Nice, Versailles a fait une entrée fracassante en National. Pour cela, les dirigeants du club du 78 ont mis les petits plats dans les grands en sortant des énormes chèques pour recruter de très bons joueurs. Si le plupart des nouveaux touchent des salaires à cinq chiffres, le pompon a été gagné par Jeremain Lens, qui émarge à 30 000 euros brut mensuels. Un énorme bail pour le National, sauf que Lens n’est pas n’importe quel joueur. International néerlandais, l’attaquant a notamment participé à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où il a disputé quatre matchs avec les Oranje, troisièmes de la compétition. Passé par le PSV Eindhoven ou Sunderland en Premier League, le joueur de 34 ans a disputé 75 matchs de Coupe d’Europe, entre la Ligue des Champions et l’Europa League. C’est donc avec un CV long comme le bras que Lens a posé ses valises dans les Yvelines le 27 juillet dernier.

« Il n’est pas comme nous »

Un salaire conséquent, encore 15 kg à perdre mais un CV rarement vu à ce niveau...

Auteur d’une dernière saison blanche à Besiktas en Turquie, Lens cherche donc à relancer sa carrière en troisième division française. Sauf que pour l’instant, il n’est pas vraiment en état de jouer un match en entier, sachant qu’il est arrivé avec 15 kilos en trop… Mais ce n’est pas pour autant qu’il est à la ramasse, loin de là même si l’on écoute l’un de ses nouveaux coéquipiers. « C’est un bon gars. Il ne parle qu’en anglais, mais on s’entraide pour communiquer avec lui. Jeremain est déterminé. Sur le terrain, il bosse. Il est arrivé avec du retard physiquement, mais il le compense. À l’entraînement, c’est quelqu’un d’impressionnant dans les appels et les prises de balle. On voit que c’est un joueur au-dessus dans son toucher et sa technique. Il n’est pas comme nous », a avoué un joueur versaillais sur Le Parisien.

« Il a besoin de retrouver du rythme et de la compétition »

Selon Youssef Chibhi, qui pense aligner Lens sur l’un des deux postes offensifs de son 3-5-2, le Batave va grandement apporter à son club : « L’idée était d’avoir un joueur expérimenté qui nous apporte son vécu du haut niveau sur le terrain et en dehors. Sa polyvalence offensive me plaît. Son acclimatation se passe bien, il est très à l’aise dans le groupe. Mais on ne va pas précipiter les choses car il a besoin de retrouver du rythme et de la compétition. Jeremain a une grosse envie de nous apporter et de bien faire. Il va nous apporter sa fraîcheur ». Après le buzz, place désormais au terrain, sachant que Versailles va débuter sa saison contre le FC Martigues ce vendredi… avec une possible entrée en jeu de la nouvelle recrue phare.