FIFA : Neymar en lice pour être le meilleur joueur de la saison

Après avoir dévoilé les noms de ses meilleurs entraîneurs de la saison (du 20 novembre 2016 au 2 juillet 2017), la FIFA a révélé la liste des meilleurs joueurs ce jeudi.

Dans celle-ci, on retrouve 24 footballeurs. Et Cristiano Ronaldo fait figure de favori à sa propre succession puisqu'il avait remporté ce titre en janvier dernier avant de gagner la Liga et la Ligue des Champions avec le Real. Pour le concurrencer, le panel des légendes, composé notamment de Maradona, Cafu et Puyol, a désigné d'autres joueurs du Real (7), du Barça (3) ou de la Juventus (3).

Dans cette liste figure aussi deux Français, à savoir Griezmann et Kanté, et un seul joueur de Ligue 1 en la personne de Neymar, qui vient tout juste de débarquer au PSG. Aucune trace des joueurs de l’AS Monaco... Le vainqueur, désigné par les sélectionneurs, les capitaines, les médias et les fans, sera dévoilé le 23 octobre prochain à Londres.

Les 24 nommés pour le titre de meilleur joueur FIFA de la saison 2017 : Aubameyang, Bonucci, Buffon, Carvajal, Ronaldo, Dybala, Griezmann, Hazard, Ibrahimovic, Iniesta, Kane, Kante, Kroos, Lewandowski, Marcelo, Messi, Modrić, Navas, Neuer, Neymar, Ramos, Sánchez, Suárez et Vidal.