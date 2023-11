Le melon du PSG, c'était Messi pas Mbappé

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Mardi soir, Brésil-Argentine a été le théâtre de violents affrontements en tribunes entre les supporters des deux camps. De quoi énerver Messi, lequel a menacé de ne pas revenir sur le terrain avec son équipe. Un comportement qui a énervé Julian Palmieri.

Longtemps jugé très inférieur à Diego Maradona dans le cœur des Argentins, Lionel Messi est aujourd'hui pratiquement son égal. Le fait d'avoir gagné la Copa America mais surtout la Coupe du monde en l'espace d'un an a beaucoup joué. Toutefois, le palmarès n'est pas la seule explication de cette réconciliation. Capitaine de l'Argentine, Lionel Messi a montré du caractère sur le terrain et a même abandonné sa carapace de joueur lisse. C'était le cas en quart de finale du Mondial où il avait été très brutal envers l'attaquant néerlandais Wout Weghorst. « Qu'est-ce que tu regardes idiot ? Va là-bas », avait-il lâché.

Messi dégrade t-il son image publique ?

Une sortie étonnante mais symbolique du nouvel état d'esprit de la Pulga. En bon capitaine argentin, il doit défendre la patrie avec passion comme mardi soir au Maracana. Alors que les supporters argentins étaient frappés par la police brésilienne, Messi a emmené ses coéquipiers dans les vestiaires. Il a enlevé son brassard et a menacé les instances de ne pas jouer le match. Un comportement qui va encore être apprécié au pays. Néanmoins, ce n'est pas forcément le cas en Europe. L'ancien joueur bastiais Julian Palmieri a exprimé son agacement devant le comportement de Lionel Messi ces derniers mois.

J ai tellement hésité pendant des années...entre CR7 et Messi.Messi merci d être enfin toi depuis cette coupe du monde un gros tocard qui a un melon du triple de celui de Mbappé...J aimais tellement ce joueur que maintenant je le déteste autant. — 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐢𝐞𝐫𝐢 (@jpalmieri_15) November 22, 2023

« J’ai tellement hésité pendant des années...entre CR7 et Messi. Messi merci d’être enfin toi depuis cette coupe du monde, un gros tocard qui a un melon du triple de celui de Mbappé. J’aimais tellement ce joueur que maintenant je le déteste autant », a t-il lâché sur X. Une sortie violente qui divise déjà en France et ce, malgré le fait que l'Argentine et son capitaine ne bénéficient pas d'une grande cote de popularité depuis un an maintenant.