Chine : Le joueur le plus cher du monde s'excuse après une bourde

Plongé au cœur d'une polémique en Chine à cause d'une photo promotionnelle de mauvais goût, Ezequiel Lavezzi a été obligé de s'excuser...

Depuis qu'il a quitté le Paris-Saint-Germain pour le Hebei China Fortune en 2016, Ezequiel Lavezzi se régale, tout comme son compte en banque puisqu'il va empocher 30 millions d'euros sur deux ans. Avec ce salaire, l'attaquant argentin fait partie des joueurs les mieux payés au monde... Mais au niveau du comportement en dehors des terrains, le joueur de 32 ans n'est pas toujours irréprochable. Et cela s'est confirmé ces derniers jours... Même s'il n'est pas le premier fautif sachant qu'il prenait la pause pour faire une publicité, Lavezzi s'est fait remarquer avec une photo, sur laquelle il mime les yeux bridés des Asiatiques. Ce cliché a fait scandale en Chine. Et l'ancien attaquant du Napoli a dû présenter ses excuses.

« Je n’avais pas l’intention d’insulter le peuple chinois. Tous les Chinois autour de moi sont très gentils et j’adore ma vie ici. Je suis très heureux dans le club d'Hebei. Je m’excuse sincèrement si cette photo a offensé les Chinois et les supporters. Je ferai plus attention à l’avenir », a lancé, dans un communiqué, Lavezzi, qui sait qu'outre un rendement sportif plutôt décevant, il aurait été bienvenu de s'éviter une telle polémique.