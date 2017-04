ASSE : Un départ de Galtier ? Riolo est cash

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Malgré une saison plus que moyenne à la tête de l'AS Saint-Etienne, Christophe Galtier reste intouchable selon Daniel Riolo.

Coach du club stéphanois depuis son arrivée en 2009, Christophe Galtier vit l'une des saisons les plus compliquées de sa carrière. Toujours en course pour les places européennes au septième rang de la Ligue 1 et auteur d'un joli parcours en Europa League avec une élimination contre Manchester United, Saint-Etienne fait pourtant pâle figure en termes de jeu. Si la solution de facilité pour relancer les Verts serait de changer d'entraîneur, Daniel Riolo avoue que Christophe Galtier dispose d'une sorte d’immunité du côté de l'ASSE.

« Il faut le savoir, Christophe Galtier a les clés, et tant qu’il voudra rester au club, il restera au club. Donc ça veut dire qu’on ne cherche pas de remplaçant à Galtier. À moins que Galtier soit demandé, que le club qui le demande l’intéresse et auquel cas il quitterait le club. Mais l’idée à Saint-Etienne c’est que tant que Galtier reste et veut rester, il reste », a lancé, sur la page Facebook de RMC, Riolo, qui révèle donc que les dirigeants de Sainté n’oseront jamais demander le départ du grand patron Galtier.