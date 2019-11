ASSE : Une rumeur vraiment folle en attaque

Dans : ASSE.

L’AS Saint-Etienne s’est remise dans le droit chemin avec l’arrivée de Claude Puel, qui entend bien profiter de la bonne forme actuelle des Verts et de ses pouvoirs élargis pour construire une équipe prête à faire mal en deuxième partie de saison.



Pour cela, le manager stéphanois a clairement l’ambition de faire venir un attaquant de premier plan. Numériquement, les Verts ne manquent pas de candidat, mais la volonté est de faire venir du sang neuf et un joueur expérimenté. C’est pourquoi Le Progrès annonce qu’Alfredo Morelos est désormais dans le viseur de l’ASSE. Buteur décisif cette semaine lors de la victoire de la Colombie face au Pérou (1-0), l’attaquant des Glasgow Rangers est connu en France, puisque l’OM le surveillait l’été dernier.

Mais le club écossais s’était montré sans pitié, réclamant près de 10 ME lorsque le club provençal, mais aussi l’OGC Nice, s’était renseigné à son sujet. En grande forme en début de saison, Morelos ne sera en tout cas bradé par les Rangers, qui ont bombé encore le torse récemment. Vexé de voir Aston Villa les déranger en pleine saison pour se renseigner sur son buteur, le club de Glasgow a fait savoir qu’il était disponible pour 25 ME. Un prix exagéré et de niveau « Premier League » qui tend quand même à laisser penser que Morelos est hors de portée de l’ASSE, même en cas de bel effort financier des Verts.