ASSE : Romeyer fait saliver les fans sur la suite du mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Plutôt discrète en début de mercato, un peu trop au goût du coach Oscar Garcia, l’AS Saint-Etienne est passée aux choses sérieuses.

Suite au prêt du milieu brésilien Hernani, le club stéphanois a enchaîné avec l’annonce du transfert d’Alexandros Katranis (19 ans) ce mercredi. Le latéral gauche, arrivé en provenance de l’Atromitos, et recruté pour 350 000 euros, s’est engagé avec les Verts pour cinq saisons. L’international Espoir grec devient ainsi la cinquième recrue de l’ASSE. Et ce n’est pas terminé si l’on en croit le co-président Roland Romeyer.

« Alexandros Katranis est un jeune défenseur très prometteur et très déterminé, a décrit le dirigeant sur le site officiel du club. Son tempérament va plaire à nos supporters. Il a une grosse marge de progression et son profil s’inscrit dans notre projet sportif dont l’un des objectifs est de cibler et valoriser des joueurs à fort potentiel. Alexandros est notre cinquième recrue mais pas la dernière. Nous voulons former le meilleur effectif possible d’ici la fin du mercato. »