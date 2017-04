ASSE : Performance, attitude… La recrue phare doit partir, et vite !

Dans : ASSE, Mercato.

Cet été, il faut s’attendre à des embouteillages dans le sens des départs à Saint-Etienne. Plusieurs joueurs sont déjà considérés comme indésirables par Christophe Galtier.

L’entraîneur des Verts ne le cache pas, certains éléments n’entrent plus dans ses plans. C’est notamment le cas de Jérémy Clément, Nolan Roux, Pierre-Yves Polomat et surtout Bryan Dabo. En effet, la recrue phare de l’été dernier, recrutée pour 3 millions d’euros, n’a jamais répondu aux attentes depuis son arrivée. Agacé, Galtier ne se gêne pas pour tacler le milieu de 25 ans dans la presse, ni pour l’envoyer en équipe réserve.

Ce qui explique pourquoi l’ancien Montpelliérain n’a plus débuté un match avec les pros depuis début février. La tendance est donc claire pour nos confrères de But Football Club, Dabo sera poussé vers la sortie, lui qui agace aussi en interne à cause de son état d’esprit. Voilà ce que l’on appelle un énorme flop pour l’ASSE qui s’apprête justement à changer sa politique de recrutement.