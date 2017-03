ASSE : Avec cette stratégie, Sainté évitera les flops au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Ces dernières saisons, l’AS Saint-Etienne s’est souvent trompée sur le marché des transferts. Conscients de ce problème, les décideurs du club stéphanois vont donc changer la politique de recrutement.

Dans un entretien accordé à But, Bernard Caïazzo a effectivement détaillé son nouveau plan, imaginé avec Roland Romeyer, et similaire à celui d’autres formations européennes. « En voyageant en Europe, nous avons constaté que l’ASSE n’est pas organisée comme les meilleurs clubs pour observer et recruter de nouveaux joueurs mais aussi pour bien vendre, a noté le co-président de l’ASSE. C’est pourquoi nous avons décidé Roland et moi de mettre plus de moyens d’une part au niveau humain mais aussi de mettre en place une autre stratégie de recrutement plus innovante et plus dynamique. »

« Nous avons demandé à Dominique Rocheteau et David Wantier de nous présenter un projet complet. A l’intérieur de ce projet, il doit y avoir la place pour des anciens joueurs de l’ASSE comme Ilan pour aider le club, a expliqué le dirigeant. Ilan est un homme intelligent qui, sur l’Amérique du Sud et Portugal par exemple, peut apporter une contribution solide. » Grâce au Brésilien et à d’autres superviseurs, Sainté espère mieux connaître les joueurs ciblés.

L’ASSE veut renforcer son « analyse psychologique »

« D’ici quelques semaines, la structure doit se mettre en place pour aider à réussir notre prochain mercato mieux que les précédents. Nous aurons deux profils : les profils vidéos d’observation des matchs et les profils terrain qui se déplacent en Europe. Nous devons également être meilleurs sur l’analyse psychologique du joueur en termes d’adaptation à l’environnement stéphanois », a détaillé Caïazzo, bien placé pour savoir que certaines recrues n’ont plus le même rendement une fois arrivées dans le Forez.