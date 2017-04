ASSE : Passer du Vert au Bleu, Malcuit annonce la couleur

Dans : ASSE, Equipe de France.

Critiqué par son entraîneur Christophe Galtier l’an dernier, Kévin Malcuit (25 ans) a complètement inversé la situation en l’espace de quelques mois.

Désormais, le latéral droit fait partie des meilleurs joueurs de l’AS Saint-Etienne. En effet, sa capacité à multiplier les courses sur son côté offre des solutions précieuses aux Verts. Autant dire que son absence pour blessure aux adducteurs est vécue comme un coup dur dans le Forez. Et Malcuit peut également nourrir des regrets dans la mesure où le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, lui a envoyé des messages positifs.

« Il y a eu des pré-convocations de l'équipe de France, j'étais content, a révélé le Franco-Marocain à Radio Scoop. Cela prouve que le sélectionneur me regarde et c'est toujours plaisant de recevoir un papier comme ça. L'équipe de France est dans un coin de ma tête. Après, il y a eu cette blessure qui fait que peut-être j'ai manqué une sélection, je ne sais pas. J'essaie de me remettre au mieux, d'enchaîner les matchs et après on verra. » Avec les forfaits de Bacary Sagna et Djibril Sidibé, Malcuit avait son mot à dire lors du dernier rassemblement.