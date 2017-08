ASSE : Oscar Garcia réclame encore du renfort au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Samedi soir, l’AS Saint-Etienne a parfaitement négocié sa première rencontre officielle de la saison. En effet, les Verts l’ont emporté face à l’OGC Nice (1-0) au Stade Geoffroy Guichard grâce à un but de Jonathan Bamba. Néanmoins, cette victoire n’a pas fait changer d’avis Oscar Garcia au sujet du recrutement forézien. Selon le technicien espagnol, des recrues doivent débarquer « un peu partout » dans les prochaines semaines pour renforcer l’ASSE.

« On a souffert en seconde période parce qu’on n’a pas beaucoup de milieux de terrain. On aurait voulu faire des changements mais c’était difficile. Mais je suis content quand même des joueurs alignés. J’attends des renforts rapidement. Je crois qu’on en a besoin d’un peu partout. J’espère que cela avance. Je sais que ce n’est pas facile mais que le club est prêt à faire des efforts » a expliqué l’ancien coach des Red Bull Salzbourg. Ce dernier pourrait être entendu puisque selon Le Progrès, trois recrues pourraient signer à Saint-Etienne d’ici lundi soir : Hernani, Alexandros Katranis et Charalampos Lykogiannis…