ASSE : Trois signatures attendues lundi à Saint-Etienne !

La victoire de l'AS Saint-Etienne samedi contre Nice a bien lancé la saison des Verts, ce qui change des habitudes puisque la formation stéphanoise s'inclinait très régulièrement dans son premier match. Et cette bonne nouvelle pourrait être suivie de trois autres d'ici 24 heures. En effet, selon Le Progrès, trois joueurs s'apprêtent à débarquer dans le Forez et pourraient même rejoindre l'ASSE très rapidement.

Si on savait que les dirigeants de l'AS Saint-Etienne s'activaient sur le dossier Hernani depuis pas mal de temps, le quotidien régional affirme qu'un accord est désormais acté avec le Zénith Saint-Pétersbourg pour obtenir le prêt du milieu de terrain brésilien. Mais l'ASSE serait également proche de faire signer deux défenseurs grecs, Alexandros Katranis et Charalampos Lykogiannis. Le premier évolue à l'Atromitos FC, un club de la banlieue d'Athènes qui dispute la Superleague, tandis que le second porte lui le maillot de Sturm Graz, dans le championnat d'Autriche. Concernant ces deux joueurs, l'affaire pourrait se faire lundi.