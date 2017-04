ASSE : Monaco ou PSG ? Galtier fait une promesse aux deux clubs

Dans : ASSE, Ligue 1, PSG, Monaco.

En course pour une place en Europa League, l'AS Saint-Etienne n'aura pas la partie facile puisque les Verts auront à leur menu le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco d'ici la fin de saison. Alors forcément, l'ASSE sait que cela sera d'autant plus compliqué que les deux clubs de tête se rendent coup pour coup. Mais Christophe Galtier l'a annoncé, il ne faut pas que le PSG et Monaco comptent sur un cadeau de la part de Saint-Etienne, les Verts ayant bien l'intention de se battre pour décrocher un ticket en Europa League.

« Si je préfère le titre pour Paris ou Monaco ? Il est impossible pour nous d’avoir un choix du coeur parce qu’on va arbitrer ce duel. On fera en sorte de gagner ces deux matches, mais ce sera difficile. Ce que fait Monaco est exceptionnel dans le jeu, le nombre de buts marqués et j’ose espérer qu’ils auront un trophée, et le plus beau, un trophée européen », a confié l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, qui doit surtout secrètement espéré que la course pour le titre de champion de France sera joué lorsque l'ASSE défiera le PSG (le 14 mai) et l'AS Monaco (le 17 mai).