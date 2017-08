ASSE : Le PSG décevant ? Perrin perd son calme

Dans : ASSE, PSG, Ligue 1.

A l’image de Neymar, le Paris Saint-Germain n’a pas vraiment impressionné lors de sa victoire face à l’AS Saint-Etienne (3-0) vendredi.

Moins inspirés, les hommes d’Unai Emery ont même été bousculés par des Verts entreprenants en première période. Cette lourde défaite est donc d’autant plus difficile à digérer pour les coéquipiers de Loïc Perrin, qui regrette simplement les erreurs défensives sur les buts parisiens.

« Je pense que c’est sévère. Après, quand on joue contre Paris, on sait que la moindre erreur se paie cash, a reconnu le défenseur central. Ils ont un tel pouvoir offensif qu’ils peuvent marquer à tout moment. (...) On a fait un bon match, on n’a pas à rougir de ce qu’on a proposé, même si on le paie assez cher… Il va falloir s’appuyer sur les bonnes choses qu’on a vues ce (vendredi) soir pour continuer la saison. Prendre 3-0, ça fait mal quand on réussit à faire une prestation comme celle-ci. Même s’il y a des choses à améliorer. »

« On ne fait pas le même métier »

« Frustré de perdre contre un petit PSG ? Je ne sais pas si on peut dire que ce n’était pas un grand PSG, a corrigé le capitaine de l’ASSE. Après, il y a tellement de qualité individuelle qu’ils peuvent faire la différence à tout moment. Alors c’est vrai qu’ils ne sont peut-être pas encore au top. Mais de là à parler de frustration… On a quand même encaissé trois buts. C’est vrai que c’est lourd et que ça fait mal. Mais en face, les joueurs… On ne fait pas le même métier ! » De quoi relativiser ce revers après un bon début de saison.