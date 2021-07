ASSE : Kouassi, l’idée à 0€ de Puel

Dans : ASSE.

Le mercato peine à décoller du côté de Saint-Etienne, qui doit pourtant se renforcer à certains postes clés cet été.

Les dirigeants stéphanois sont notamment dans l’obligation de recruter au moins un défenseur central afin de compenser le retour de prêt du colosse Pape Cissé à l’Olympiakos. Plusieurs pistes sont creusées par la cellule de recrutement de l’ASSE, qui ne dispose pas de gros moyens et qui doit donc se montrer maline. A en croire les informations relayées par But, une piste à l’étranger commence à prendre de l’épaisseur dans les bureaux de l’AS Saint-Etienne. Elle risque de provoquer un certain enthousiasme chez les supporters foréziens puisque Claude Puel songerait à se faire prêter Tanguy Kouassi, en manque de temps de jeu au Bayern Munich, où il a signé en provenance du Paris Saint-Germain il y a un an.

Privé de temps de jeu au Bayern Munich, où la concurrence est rude avec des joueurs du calibre de Lucas Hernandez ou de Niklas Süle, l’ancien défenseur du PSG pourrait être favorable à un prêt d’une saison sans option d’achat. A ce poste, les Verts avaient également un œil sur Andreaw Gravillon, prêté la saison dernière au FC Lorient par l’Inter Milan. Mais cette piste risque de se compliquer pour Saint-Etienne dans la mesure où le Stade de Reims a pris les devants pour concrétiser la venue du défenseur français en provenance de l’Inter Milan, selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira. Montpellier était également intéressé par Gravillon dans le but de compenser les départs de Vitorino Hilton (retraite) et de Daniel Congré (Dijon). Mais le MHSC a laissé cette piste de côté, se concentrant sur les dossiers de Mamadou Sakho, libre de tout contrat, et de Timothée Pembélé, le polyvalent défenseur du PSG actuellement en pleine préparation des Jeux Olympiques avec la France.