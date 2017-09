ASSE : Le clan Salibur répond à Roland Romeyer

Dans : ASSE, Mercato, EAG.

Annoncé tout proche de rejoindre l'AS Saint-Etienne au cours du dernier jour du mercato d'été, Yannis Salibur a finalement fait machine arrière à cause d'un désaccord salarial. Ce que son entourage confirme...

« On lui donnait beaucoup plus que ce qu’il a à Guingamp. Il ne faut pas regretter ce joueur vu son comportement. Salibur dit être ambitieux et il refuse Geoffroy-Guichard ». Samedi, dans les colonnes du Progrès, Roland Romeyer n'hésitait pas à égratigner Yannis Salibur. Il faut dire que son transfert avorté à l'ASSE a été le couac du dernier jour du mercato en Ligue 1. Totalement d'accord avec l'En Avant sur le transfert du milieu offensif de 26 ans pour 8 ME, Sainté n'a pas réussi à trouver une entente salariale avec l'ancien Clermontois. Un échec dans les négociations que Léandre Chouya confirme sans faire plus de vagues.

« Nous avions des prétentions salariales pour Yannis qui correspondent à sa valeur selon nous. Saint-Étienne avait une autre vision des choses. Yannis était vraiment très intéressé par le projet stéphanois. Il voulait y aller. Les négociations se sont déroulées dans un cadre serein, mais nous n’avons tout simplement pas pu nous entendre sur l’aspect salarial. À aucun moment nous n’avons effectué de surenchères de dernière minute au niveau du salaire. Nous respectons l’ASSE et leur président Roland Romeyer, nous n’avons aucun problème avec le club stéphanois », a précisé, sur Foot Mercato, l'agent de Salibur, qui n'éprouve donc aucun regret par rapport à ce faux-départ à l'ASSE. Et pourtant, Salibur a déjà connu deux fois cette mésaventure en 2017 puisqu'en janvier, il avait failli rejoindre Hull City... en vain, comme avec Saint-Étienne cet été. Jamais deux sans trois l'hiver prochain ?