Vente ASSE ‍: Ça va encore plus vite que prévu ‍!

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Engagée avant même la fin de saison à rebondissement des Verts, la vente de l'AS Saint-Etienne fait une petite pause en raison de l'actualité sportive chargée pour le club du Forez. Mais dans les coulisses, cela avance à vitesse grand V.

La saison a déjà touché à sa fin pour quasiment tous les clubs professionnels, sauf l’AS Saint-Etienne et Metz qui joueront très gros dans les prochains jours avec les barrages de promotion/relégation Ligue 1/Ligue 2. Une double confrontation qui vaut des millions d’euros, et qui changera le visage des deux clubs pour les années à venir. De quoi faire réfléchir les repreneurs des Verts, qui savent que ce ne sera pas la même chose en cas de montée dans l’élite, ou de simple maintien en Ligue 2 ? Ce n’est absolument pas le cas, et s’il n’est plus question d’une vente depuis quelques jours, c’est parce que les futurs acheteurs ne veulent pas perturber le groupe et le club alors que son avenir se joue. Simple principe de précaution, car comme le précise le journaliste de L’Equipe Bernard Lions, tout est en ordre pour le rachat.

Une vente bouclée à 99 %

« Elle est bouclée à 99 % », s’est vu confier le correspondant du journal à Saint-Etienne, pour qui tous les accords ont été obtenus, et même plus rapidement que prévus. La finalisation au niveau juridique est donc en cours, alors que le nouveau propriétaire, Larry Tanebaum via son groupe Kilmer Group, en fait une question de principe d’être le seul actionnaire des Verts. Cela changera du duo Roland Romeyer-Bernard Caïazzo, dont l’entente de façade a volé en éclats avec le temps, et le dernier nommé ne semblant plus trop concerné par le côté sportif ces dernières années.

Tout devrait donc être bouclé dans les temps prévus, c’est à dire pour fin juin et le passage devant la DNCG, qui aura droit aux explications sur la vente, son montage et la planification pour l’avenir de l’ASSE. Un timing très serré sachant que les négociations exclusives ont débuté courant mai, mais qui démontre que tout le monde tire dans le même sens et que pour une fois, tout va très bien dans le sens d'une finalisation du deal dans un mois désormais.