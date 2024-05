Vente ASSE ‍: C'est niveau PSG, Aulas annonce du très lourd ‍!

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

La vente de l'ASSE est en train de prendre forme, et les nouveaux dirigeants des Verts ne vont pas venir dans le Forez pour rigoler. C'est le gratin du football européen qui pose ses valises en la personne d'Ivan Gazidis.

Dans un dossier qui semblait interminable, les deux présidents de l’ASSE vont finalement lâcher leur club dans les prochaines semaines. A bout de souffle, face à des pertes qu’ils avaient de plus en plus de mal à combler, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont accepté les propositions du groupe canadien Kilmer, fondé par le géant de la construction Larry Tanenbaum, et avancent dans les négociations exclusives. Cette entité devrait ensuite mettre Ivan Gazidis à la tête des Verts, lui qui a déjà eu des hautes responsabilités à Arsenal et au Milan AC. Une énorme arrivée pour l’ASSE, que cette dernière monte en Ligue 1 ou pas, même si ce serait certainement beaucoup plus agréable de se poser dans le Chaudron avec déjà un pied dans l’élite du football français. Mais peu importe le résultat sportif de cette fin de saison, si tout venait à se confirmer, c’est une véritable pointure qui arriverait dans le Forez. Et c’est Jean-Michel Aulas qui le dit, lui qui aurait bien vu Gazidis dans un énorme club européen comme le PSG.

Gazidis, c'est l'équivalent de Florentino Pérez

L’ancien président de l’OL a connu Gazidis à l’ECA notamment, quand ce dernier représentait Arsenal puis le Milan AC. JMA n’a que du bien à dire du dirigeant sud-africain. « Ce mec est extraordinaire sur le plan humain, très sensible, à l'écoute, respectueux et super apprécié. Au niveau professionnel, il est l'un des meilleurs dirigeants au monde. Il entretient de très bonnes relations avec le président de l'UEFA et les instances de la FIFA. En termes de savoir-faire, il est l'égal de Florentino (Pérez, président du Real Madrid). Il se montre très cool et souriant, avec une méthode anglo-saxonne extrêmement directive qui donne des résultats. Il apparaît surdimensionné pour Saint-Étienne car je le verrais plus arriver au Paris-SG », a même glissé Jean-Michel Aulas dans les colonnes de L’Equipe.

La passion de Gazidis pour le football, et son envie de faire décoller tous les projets auxquels il est rattaché, a été décuplé par sa maladie, un cancer de la gorge, dont il est sorti vainqueur. « S'en être sorti par le haut lui a donné une philosophie et une démarche complémentaire. Désormais, il a envie de rendre. Le voir arriver avec un investisseur très puissant est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'AS Saint-Étienne. Mais je ne vais pas aller supporter les Verts pour autant », a tout de même précisé le dirigeant historique de l’OL, qui vise à rassurer ses anciens supporters. Néanmoins, ces belles paroles vont sans nul doute procurer beaucoup de satisfaction et d’espoir aux fans de l’ASSE, qui se prennent à rêver de retrouver des moyens de briller, et de faire bonne figure en Ligue 1 dans les années à venir.