L'ASSE doit vite oublier cette statistique

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Qualifiée pour les barrages d’accession à la Ligue 1, l’AS Saint-Etienne affrontera le FC Metz lors d’une double confrontation cette semaine. Les Grenats ne représentent pas un obstacle insurmontable. Mais les statistiques sont en défaveur des Stéphanois.

L’AS Saint-Etienne va jouer sa saison sur deux rencontres cette semaine. Après la victoire face à Rodez (2-0) en play-offs vendredi, les Verts vont disputer un barrage en aller-retour contre le FC Metz. Une double confrontation abordable pour le club stéphanois dont la dynamique incite à l’optimisme, du moins plus que celle des Grenats. On parle d’un pensionnaire de Ligue 1 passé à un but d’une relégation directe, et qui aurait sûrement coulé sans les exploits de son attaquant Georges Mikautadze, auteur de 13 buts et 4 passes décisives en 20 matchs.

La L2 souvent vaincue en barrages

De quoi donner confiance à l’AS Saint-Etienne même si les statistiques ne lui sont pas favorables. Car depuis le retour des barrages entre la Ligue 1 et la Ligue 2, trois des cinq dernières confrontations ont tourné à l’avantage de la formation de l’élite. C’était notamment le cas en 2017-2018 lorsque Toulouse avait stoppé l’AC Ajaccio (3-0, 1-0). Un an plus tard, c’est Dijon qui s’était imposé contre le Racing Club de Lens (1-1, 3-1). Puis en 2019-2020, le FC Nantes était venu à bout de Toulouse (2-1, 0-1).

💬 "Jusqu'à présent, la hiérarchie a été respectée. Le quatrième a battu le cinquième et a été battu par le troisième. À nous d'inverser la donne face au @FCMetz !"



Les mots d'Irvin Cardona, focus sur la suite, après #ASSERAF (2-0) ! 👇 pic.twitter.com/5yz4dlPLDT — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 24, 2024

L’exploit reste quand même envisageable pour les Verts. La preuve, Troyes ne s’était pas gêné pour acter la descente du FC Lorient (2-1, 0-0) au terme de l’exercice 2016-2017. Enfin, lors du dernier barrage disputé en 2021-2022 (le passage à 18 clubs en L1 avait provoqué l’annulation du barrage la saison dernière), les Stéphanois avaient eux-mêmes été surpris par l’AJ Auxerre (1-1 ; 1-1, 4-5 tab). L’ASSE est donc bien placée pour savoir que tout reste possible lors des rencontres prévues jeudi (20h30) à Geoffroy-Guichard et dimanche (17h) en Lorraine.