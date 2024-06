ASSE ‍: Le mercato va être dingue annonce Dall'Oglio

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'euphorie de la remontée en Ligue 1 n'est pas totalement retombée du côté de Saint-Etienne, mais après le changement de propriétaires, l'heure est désormais à la refonte de l'effectif. Cela devrait énormément bouger au mercato prévient l'entraîneur des Verts.

Olivier Dall'Oglio a réussi le pari de ramener l'ASSE en Ligue 1, mais l'entraîneur stéphanois sait qu'il ne faut pas traîner pour préparer la saison prochaine. Se confiant ce mercredi dans Le Progrès, le technicien de 60 ans évoque le marché des transferts et la nécessité pour l'AS Saint-Etienne de largement se renforcer par rapport à l'équipe qui a permis, dimanche au bout du suspense à Metz, de permettre aux Verts de revenir dans l'élite après deux ans en Ligue 2. Pour cela, Olivier Dall'Oglio compte sur les nouveaux propriétaires du club, et il a une confiance absolue en Ivan Gazidis pour faire les investissements qu'il faut afin que l'ASSE s'installe d'abord en L1, puis vise une place nettement plus haute dans les années à venir. L'ambition est de retour en même temps que la Ligue 1.

L'ASSE fera un mercato très ambitieux

💚 Ivan Gazidis, nouveau président de l’ASSE ! pic.twitter.com/TGbPszPBbu — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 3, 2024

Dans le quotidien régional, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne annonce la couleur avant l'ouverture du mercato. « Il faudra amener des renforts dans chaque ligne. C’est un cran au-dessus, techniquement plus fort. Il faudra de la maîtrise, de l’expérience, de la solidité défensive, même si on a été la meilleure défense cette saison. Cela dépendra des moyens amenés. Aujourd’hui, on sait qu’une équipe de Ligue 2, sans renfort, elle descend. On va construire autour d’une base, mais des joueurs vont partir. Il faudra que les joueurs qui restent se hissent au niveau de la Ligue 1 (...) L’ambition des nouveaux propriétaires n’est pas seulement de se maintenir en Ligue 1. La première année oui, mais c’est un club qui mérite d’aller plus haut. Vu le pedigree de ces personnes, je pense qu’elles ne sont pas venues pour se promener. Ivan Gazidis a fait beaucoup pour qu’Arsenal et Milan grimpent », rappelle Olivier Dall'Oglio. Les supporters de l'AS Saint-Etienne peuvent dormir tranquille.