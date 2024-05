Argent, compétences et sérieux… L’ASSE a trouvé la perle rare

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Après de longues années d’échec sur ce dossier, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer vont enfin boucler la vente de l’AS Saint-Etienne. Les propriétaires stéphanois seront remplacés par le groupe canadien Kilmer Sports Ventures, emmené par un trio bien armé.

L’AS Saint-Etienne a confirmé les récentes rumeurs. Dans un communiqué publié lundi, le club stéphanois a annoncé des négociations exclusives avec Kilmer Sports Ventures. Sauf nouveau revirement de situation, le groupe canadien devrait bien prendre les commandes. De quoi ravir les supporters des Verts qui réclament le départ de Bernard Caïazzo et de Roland Romeyer depuis des années. Reste à savoir si leurs successeurs sont dignes de confiance. Le groupe est dirigé par Ivan Gazidis, ancien directeur exécutif d’Arsenal qui, avec ses deux collaborateurs, avait séduit le journaliste Julien Laurens.

🎙️ " Je n'ai que des choses positives à dire."@LaurensJulien est très enthousiaste sur le futur repreneur de l'ASSE qu'il a bien connu lorsqu'il était à Arsenal, et il rassure les supporteurs stéphanois sur la qualité et le sérieux de ce groupe canadien. pic.twitter.com/iDjfaQZvxF — After Foot RMC (@AfterRMC) May 14, 2024

« Ivan Gazidis, mais aussi Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, je les connaissais bien à l'époque d'Arsenal, a témoigné le correspondant de RMC. Je n'ai que des choses positives à dire. Ne me sautez pas dessus, les supporters stéphanois, si ça ne se passe pas très bien après. Mais ce sont trois profils qui se complètent très bien. Gazidis la tête pensante, lui qui a été par exemple le patron de la MLS et qui ensuite a fait un bon travail à Milan. A Arsenal, ce n'était pas facile, c'était Wenger et l'après-Wenger à gérer, il n'y avait pas trop d'argent, c'était un petit peu compliqué. Mais c'est la tête pensante, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent qui parle plusieurs langues, qui est très bien éduqué, qui connaît très bien le football, qui a un très bon réseau. »

« Huss Fahmy c'est le négociateur, qui a aussi un très beau réseau lui aussi dans son recrutement, dans les joueurs qu'il peut aller chercher, dans les contacts et les relations qu'il peut avoir aussi, a décrit le spécialiste de la Premier League. Et Rosenfeld c'est le "geek" comme disent les Anglais. C'est l'expert en stats, en data, en transferts, qui regarde les matchs, qui connaît les joueurs, qui connaît tout le monde, partout. Il a cette connaissance-là du jeu. Je trouve que c'est très bien, sincèrement. Quand on voit les autres clubs français et étrangers qui ont été vendus à certains consortiums ou personnes qui ne sont pas tous très légitimes ou très clean non plus... Au moins là il y a de la connaissance. »

L'Ineos canadien

« A Strasbourg il n'y avait pas de connaissance au début. Après il sont allés chercher des gens mais à la base il n'y avait pas de connaissances. Là il y a de l'argent déjà, avec Tanenbaum et son groupe Kilmer. C'est un milliardaire américain qui a créé une société qui lui permet d'acquérir des franchises ou des clubs sportifs à travers le monde, un petit peu comme Ineos. C'est un petit peu pareil sauf qu'ils sont Canadiens et pas Britanniques. Ce n'est pas Ratcliffe mais Tanenbaum et Jean-Claude Blanc aujourd'hui c'est Gazidis, c'est son équivalent. Pour moi c'est très sérieux et c'est très positif par rapport à ce que j'ai connu à Arsenal avec eux », a validé Julien Laurens.