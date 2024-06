L'ASSE est vendue, Ivan Gazidis nommé président ‍!

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

A peine 24 heures après le retour de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1, les Verts officialisent la vente du club à Kilmer Sports et la nomination d'Ivan Gazidis au poste de président de l'ASSE.

C'est désormais chose faite, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne dirigent plus l'AS Saint-Etienne, au moment où toute la ville fête encore le retour des Verts dans l'élite du football français. L'ASSE a en effet officialisé ce lundi après-midi la vente du club. « Kilmer Sports a annoncé aujourd’hui l’acquisition de l’AS Saint-Étienne auprès de ses actionnaires, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Une nouvelle page de la riche et prestigieuse histoire de l’ASSE s’ouvre aujourd’hui. Kilmer Sports souhaite développer l’ASSE avec un projet de long terme basé sur ses valeurs et son héritage, et se concentrer sur la croissance future du club, y compris dans les équipes premières, masculine et féminine, et dans le centre de formation. Au service de cette ambition, Kilmer Sports apporte le meilleur de son expérience et de son savoir-faire dans le développement des franchises de sport. Ivan Gazidis, Président de Kilmer Sports, prend la présidence du club. Il sera secondé dans sa mission par Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, Vice-présidents exécutifs en charge du football de Kilmer Sports. Kilmer Sports est une filiale à 100% du groupe familial canadien appartenant à Larry Tanenbaum, spécialisée dans la gestion d’entreprises du secteur sportif », annonce l'AS Saint-Etienne.

🟢 Un nouveau chapitre de notre histoire s’ouvre ! Kilmer Sports est désormais le nouvel et unique actionnaire de l’AS Saint Etienne.



Ivan Gazidis devient le président du club, avec Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld à ses côtés. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 3, 2024

Désormais patron de l'AS Saint-Etienne, Ivan Gazidis s'est réjoui de prendre les commandes de l'emblématique club et promet de vite se mettre au travail pour la saison prochaine en Ligue 1 : « C’est un honneur et une grande responsabilité de prendre aujourd’hui la tête d’un club à l’histoire et au palmarès aussi prestigieux. Je remercie Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour leur engagement sans faille au service du club pendant plus de vingt ans. Nous voulons construire sur ce qui fait la force de l’ASSE depuis toujours : son histoire, ses valeurs et l’engagement exceptionnel de ses fans dans la région et partout en France. Huss, Jaeson et moi-même avons hâte de rencontrer les fans et nous consacrerons, dès demain, à construire la prochaine saison du club. Allez les Verts ! »