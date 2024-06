Droits TV ‍: BeIN Sports arrache l'accord à une semaine de l'Euro ‍!

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

A une semaine du début de la compétition, les téléspectateurs français ne savaient pas encore s’ils allaient pouvoir suivre l’ensemble des matchs de la compétition.

Habituel diffuseur des rencontres en dehors des affiches depuis 2012, BeIN Sports ne trouvait aucun accord avec l’UEFA pour 51 rencontres de l’Euro, dont 26 en exclusivité. Les propositions étaient très éloignées, et la chaine qatarie ne comptait pas fléchir dans le but de limiter ses pertes financières. L’instance européenne voulait bien baisser ses prétentions à 30 millions d’euros pour l’ensemble des matchs, mais BeIN ne comptait mettre que 15 ME. Finalement, un accord a été trouvé à une semaine du début de l’épreuve, annonce RMC.

L'UEFA a craqué et a baissé son prix

🚨L’intégralité de @EURO2024 à vivre seulement sur @beinsports_FR à partir du 14/06 🔥 En attendant à partir de demain une chaîne 100% Euro pour revivre les plus grands matchs de cette compétition prestigieuse 👍 Bonus : l’intégralité de l’Euro 2028 aussi sur beIN 😉 🔥 pic.twitter.com/eZtq4UmXhT — Florent Houzot (@florenthouzot) June 7, 2024

Ce serait bien l’UEFA qui aurait craqué en baissant largement ses prétentions pour permettre aux rencontres d’être diffusées. Une petite victoire pour la chaine sportive, qui va désormais devoir officialiser cela et communiquer dessus, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent. Mais BeIN est habitué à diffuser ce genre d’évènement, et nul doute que le dispositif était déjà pratiquement prêt.

⚽️ 51 matchs dont 26 en exclusivité

📺 12 heures de direct par jour

👉 Club Euro, Euro Show, beIN BLEUS

↩️ beIN REPLAY pour tous les matchs pic.twitter.com/tTiV1iS2rA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 7, 2024

A noter que l’accord porte aussi sur l’Euro 2028, ce qui évitera d’autres négociations tendues dans quatre ans. BeIN Sports aura donc l’intégralité de l’Euro sur ses antennes, même si la moitié des matchs et les plus belle affiches, y compris les matchs de l’équipe de France, seront diffusées sur TF1 et M6.