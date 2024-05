ASSE-Rodez ‍: Paganelli à l'hôpital après un malaise

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Spectateur d'ASSE-Rodez vendredi soir, Laurent Paganelli s'est fait une frayeur. L'ancien joueur des Verts a perdu connaissance en tribunes. Il s'est voulu rassurant ce samedi.

L'AS Saint-Etienne sait transmettre des émotions mais pour Laurent Paganelli ce fut un peu trop vendredi soir. L'homme de terrain de Canal+ est venu soutenir son premier club professionnel, en course pour remonter en Ligue 1, face à Rodez. Cependant, il n'a pas pu vivre jusqu'au bout le succès 2-0 des Verts. En effet, il a été victime d'un malaise et a perdu connaissance en tribunes. Transporté au CHU de Saint-Etienne, il a rassuré ses fans sur les réseaux sociaux ce samedi.

Photo souvenir de la victoire de @asseofficiel 🟢 j’ai juste senti l’odeur du chaudron pendant quelques minutes 😅 mais quand je me suis réveillé c’était gagné ❤️ Tout va bien les grandes jugador , je vous embrasse 😘

Merci à l’équipe soignante de CHU de saint Étienne ❤️ pic.twitter.com/coc10pvzg1 — Laurent Paganelli (@LaurentPaganel1) May 25, 2024

« Photo souvenir de la victoire de l’ASSE. J’ai juste senti l’odeur du chaudron pendant quelques minutes mais quand je me suis réveillé c’était gagné. Tout va bien les grandes jugador, je vous embrasse. Merci à l’équipe soignante du CHU de Saint-Etienne », a écrit l'ancien joueur de 61 ans photo à l'appui. Le joyeux boute-en-train de la chaîne cryptée n'a en tout cas pas perdu son légendaire humour. On ne peut que lui souhaiter un bon et rapide rétablissement.