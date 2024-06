ASSE ‍: Caïazzo attendu à la LFP pour rendre les clés

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Au lendemain du retour officiel de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1, le dossier de la vente va s'accélérer et le nouveau propriétaire des Verts sera présenté mercredi à la LFP.

L'histoire s'est merveilleusement terminée pour l'ASSE dans une saison 2023-2024 qui restera dans la légende du club. Deux ans après avoir quitté la Ligue 1 par la petite porte, le club du Forez y revient par la grande, avec en plus de ce bonheur immense, la certitude que l'ère Romeyer-Caïazzo était terminée. Car c'est ce lundi que le groupe canadien Kilmer Sports Venture va prendre les commandes de l'AS Saint-Etienne, et qu'Ivan Gazidis sera officiellement le nouveau patron de Sainté. Plus rien ne s'oppose à cette opération prévue de longue date et qui a déjà donné lieu à une rencontre entre Vincent Labrune, le patron de la Ligue de Football Professionnel, et le nouvel homme fort de l'ASSE. Ivan Gazidis est même attendu mercredi à la LFP pour participer à l'assemblée générale prévue de longue date. Il ne viendra pas seul.

Gazidis patron de l'ASSE, la LFP lui souhaite la bienvenue

Ils resteront... Les Verts de la montée de 2024 ! ✨ pic.twitter.com/7L0LeTCrc7 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 2, 2024

Pour ce passage de témoin entre l'ancienne et la nouvelle direction de l'AS Saint-Etienne, c'est Bernard Caïazzo, proche du président de la LFP, qui va s'y coller. « L’occasion est donc toute trouvée pour présenter officiellement Gazidis aux autres dirigeants du football français. A cet effet, Caïazzo, qui ne détient plus aucun poste à la Ligue, a été invité par Vincent Labrune, son président, pour effectuer ses adieux et transmettre le témoin à Gazidis. Ce dernier a déjà rencon­tré personnellement Labrune », précise Bernard Lions. Tout cela devrait se passer dans une excellente ambiance, le retour des Verts en Ligue 1 étant forcément une bonne nouvelle pour le repreneur de l'ASSE, mais également pour le duo Romeyer-Caïazzo qui devrait empocher 10 millions d'euros en plus dans cette cession du club par rapport à ce qui avait été prévu si l'AS Saint-Etienne était restée en Ligue 2. Le champagne devrait couler à flot cette semaine du côté de Geoffroy-Guichard.