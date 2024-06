L'ASSE arrive avec une énorme vague verte à Metz

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'AS Saint-Etienne retiennent leur souffle ce dimanche, leur équipe étant à 90 minutes d'un retour en Ligue 1. A Metz, Cardona et ses coéquipiers peuvent compter sur un soutien puissant.

Le stade Saint-Symphorien affichera complet ce dimanche à 17 heures au moment du coup d'envoi du match retour de play-off, lequel permettra à Metz ou à l'ASSE de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Après le match aller, gagné jeudi par les Verts (2-1) dans un Geoffroy-Guichard en fusion, Olivier Dall'Oglio et ses joueurs peuvent compter sur un soutien colossal en Lorraine. Les 850 billets mis à la disposition du Peuple Vert se sont vendus comme des petits pains, mais d'autres fans stéphanois sont passés pas d'autres canaux pour se procurer un précieux sésame afin d'assister à cette rencontre qui pourrait entrer dans l'histoire de l'AS Saint-Etienne. On l'a souvent constaté cette saison, les fans de l'ASSE sont ingénieux, mais du côté des autorités, on tient à ce que tout se passe bien quel que soit le scénario final.

L'ASSE rêve de revenir en Ligue 1 après deux ans en L2

🔚 #FCMASSE, c'est ce dimanche à 17h ! 💚



Toutes les informations nécessaires à destination des supporters se déplaçant au stade Saint-Symphorien ! 👇https://t.co/tHHGjuymmE — Supporters ASSE 👥 (@Supporters_ASSE) June 1, 2024

Une semaine après le fiasco en marge de la finale de la Coupe de France, l'idée même de voir cette ultime rencontre de la saison 2023-2024 aboutir à des incidents autour du stade de Metz n'est pas envisageable. Alors, les 850 supporters de l'AS Saint-Etienne qui vont parcourir les 509 kilomètres entre Geoffroy-Guichard et Saint-Symphorien ce dimanche auront droit à un encadrement à la hauteur de l'événement. « Les effectifs de la direction interdépartementale de la police nationale seront appuyés par des renforts de forces mobiles spécialisées dans le maintien de l’ordre public », ont prévenu les autorités. Il est vrai que personne n'a oublié le chaos total intervenu au coup de sifflet final du match ASSE-AJA il y a deux ans lorsque la victoire d'Auxerre aux tirs au but avait poussé les Verts en Ligue 2. Du côté de la LFP, on ne veut pas revoir cela ce dimanche, notamment si Metz est relégué devant ses supporters.