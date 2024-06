14 ans plus tard, le fils d’Aulas s’affirme à Lyon

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En quête de liquidités, l’Olympique Lyonnais a choisi de vendre la LDLC Arena à la société Holarena. Cette entreprise, majoritairement possédée par la famille Aulas, sera présidée par un certain Alexandre Aulas, fils de l’ancien président du club rhodanien.

En attendant les ventes espérées sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais va enregistrer une recette à 160 millions d’euros. Ce montant correspond à la cession de la LDLC Arena à la société Holarena, dont l’actionnaire majoritaire n’est autre que la holding de la famille Aulas. D’abord opposé à l’initiative de son successeur John Textor, l’ancien président du club rhodanien a fini par racheter la salle polyvalente en faveur d’une entreprise qui sera présidée par son fils Alexandre Aulas, longtemps dans l’ombre.

« Pourquoi j’apparais enfin en première ligne ? Ça fait 14 ans que je travaille chez Holnest, a répondu le président d’Holarena dans un entretien accordé au Progrès. Je n’ai pas voulu m’impliquer directement dans les structures OL Groupe et Cegid, car cela me semblait moins sain. Aujourd’hui, c’est une aventure 100 % assumée. On va capitaliser sur le futur. On veut faire d’Holnest un fonds pour les entrepreneurs, on a vocation à prendre des participations et à continuer d’être animateur dans plein d’aventures. »

Un dirigeant lyonnais recruté

Le fils de Jean-Michel Aulas a ensuite été questionné sur son rôle dans l’entreprise désormais aux commandes de l’Arena à Décines. « Je vais assumer la présidence d’Holarena, a expliqué le dirigeant. Il y aura une implication totale de ma part pour faire en sorte que la salle prenne totalement son envol. Elle a déjà bien commencé avec 35 événements organisés. Nous voulons avoir les meilleurs talents pour cette Arena. Xavier Pierrot va rejoindre l’Arena pour la piloter à mes côtés. » L’ex-directeur général du Groupama Stadium va effectivement occuper le même poste pour la salle où évolue l’ASVEL en basket.