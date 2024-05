ASSE ‍: Mikautadze est Lyonnais, les Verts doublent la sécurité

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Du côté de l'AS Saint-Etienne on veut éviter les incidents lors du match contre Metz, jeudi soir à Geoffroy-Guichard. Et comme on sait que Georges Mikautadze peut chambrer en cas de but, la sécurité a été renforcée.

Même si le FC Metz n'a pas réussi à échapper à la 16e place de Ligue 1, synonyme de barrage, le club lorrain a compté jusqu'au bout sur un Georges Mikautadze en grande forme. Et face à l'ASSE, le natif de Lyon sera surmotivé comme cela avait déjà été le cas l'an dernier, où il avait marqué contre les Verts dans le Chaudron et avait chambré le kop en faisant le signe 69 avec les mains, afin de rappeler qu'il venait de Lyon. Alors, pour éviter un débordement du type de celui connu à Bordeaux l'an dernier lorsqu'un supporter était venu bousculer le buteur de Rodez, plombant la possible montée en L1 des Girondins, les dirigeants stéphanois sont passés à l'action, conscients que ce diable de Mikautadze pourrait frapper jeudi soir.

Les retrouvailles entre 𝐥𝐞 𝐫𝐨𝐢 𝗚𝗲𝗼𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗠𝗶𝗸𝗮𝘂𝘁𝗮𝗱𝘇𝗲 et l'𝗔𝗦 𝗦𝗮𝗶𝗻𝘁-𝗘́𝘁𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 donc ...



Ça s'annonce bouillant !🧏🏼‍♂️#ASSEFCM pic.twitter.com/e18CcW9T0F — 𝕯𝖎𝖛𝖔𝖉𝖚𝖗𝖚𝖒 ☨ (@LeLorrUn) May 25, 2024

Le site EnVertEtContreTous.fr révèle que du côté de l'AS Saint-Etienne, on va largement renforcer la présence des stadiers devant les deux kops. Il s'agit d'éviter l'intrusion d'un ou plusieurs supporters au cas où le buteur du FC Metz venait marquer et surtout chambrer après sa réalisation. Car l'ASSE a plusieurs fois été sanctionnée suite à des débordements dans son stade, et les responsables stéphanois tiennent à ce que tout se passe bien lors de ce match aller de barrage pour éventuellement un retour de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1. Alors, même si cela a un coût financier conséquent, la sécurité sera particulièrement renforcée dans le stade et au bord des tribunes.