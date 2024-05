Vente ou pas, l'ASSE prépare un carnage

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Dans une semaine, Saint-Etienne sera fixé concernant son championnat la saison prochaine : Ligue 1 ou Ligue 2. Mais, avant le barrage contre Metz, les Verts se préparent déjà à perdre de très nombreux joueurs.

L'ASSE est à 8 jours de redorer son blason ou de tomber dans une période d'incertitude sportive. Les Stéphanois joueront leur place en Ligue 1 contre Metz en match aller-retour. Il serait préférable que l'échec soit évité alors que les dirigeants visent une montée depuis le début de la saison. Cela s'est vu dans le recrutement avec l'apport de plusieurs joueurs majeurs en prêt. Sainté a notamment misé sur le duo Irvin Cardona-Nathanaël Mbuku venu tout droit d'Augsbourg en Bundesliga. Une stratégie qui a permis aux Verts de jouer le haut du tableau mais qui annonce des semaines stressantes pour les recruteurs.

7 joueurs proches de quitter l'ASSE

En effet, les deux hommes doivent retourner en Allemagne en fin de saison et l'AS Saint-Etienne aura du mal à les retenir si elle reste en Ligue 2 la saison prochaine. En plus, comme le souligne le site Peuple-vert, 4 autres joueurs de l'effectif stéphanois arrivent en fin de contrat sans avoir prolongé leur bail pour le moment : Mickael Nadé, Aimen Moueffek, Dylan Chambost et Maxence Rivera.

L'ASSE va devoir organiser son effectif pour la saison prochaine et le travail est colossal pour l'effectif de l'équipe professionnelle. 👇 #ASSEhttps://t.co/jIVB0L3P0c — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) May 26, 2024

On a affaire à des cadres de l'équipe pour la plupart d'entre eux. Il est fort à parier que leur avenir à Saint-Etienne sera aussi conditionné par le résultat du barrage contre Metz. Un succès et une montée en Ligue 1 pourraient les lier à l'ASSE sur le long terme alors que des clubs plus huppés les suivent de près. Un énorme chantier attend sans doute la direction stéphanoise, qu'elle reste la même ou qu'elle change bientôt après un possible rachat du club.