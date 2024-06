Coup dur, le Barça se penche sur la priorité de l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat avec Leicester City, Wilfried Ndidi ne manque pas de sollicitations. Le milieu de terrain plaît notamment à l’Olympique Lyonnais qui le considère comme sa priorité. Mais le club rhodanien doit composer avec de nombreux obstacles sur ce dossier, y compris le FC Barcelone.

L’Olympique Lyonnais n’a pas choisi la facilité. Pour renforcer son entrejeu cet été, le récent sixième de Ligue 1 a coché le nom de Wilfried Ndidi. Le milieu de terrain en fin de contrat à Leicester City est même décrit comme la priorité du club de John Textor. Il faut dire que le Nigérian, grand artisan de la montée des Foxes en Premier League, représente une belle affaire à saisir sur le marché des transferts. Et comme toujours dans ces cas-là, les formations intéressées sont nombreuses. Parmi elles se trouvent notamment le FC Barcelone.

Le Barça concurrence l'OL

Le quotidien catalan Sport confirme l’intérêt du vice-champion d’Espagne, présent sur ce dossier depuis plusieurs mois. Et pour cause, le Barça constate que le départ de Sergio Busquets n’a pas été compensé l’été dernier. Le renfort Oriol Romeu n’a pas donné satisfaction et les dirigeants espèrent recruter un milieu au profil plus physique. Wilfried Ndidi possède les critères recherchés et validés par le nouvel entraîneur Hansi Flick. Il n’empêche que le cadre de Leicester City n’est pas une priorité pour les Blaugrana.

L’OL perd son temps, Ndidi rêve beaucoup plus grand https://t.co/VsQkZIj62Q — Foot01.com (@Foot01_com) May 30, 2024

Le Barça aurait une préférence pour le milieu de la Real Sociedad Mikel Merino. Et de toute façon, à cause de ses problèmes avec le fair-play financier de la Liga, le cador espagnol reste dans l’incapacité de transmettre une offre concrète. Pendant ce temps-là, des clubs anglais et la Juventus Turin sont à l’affût, tout comme Leicester City qui espère prolonger son joueur. Avec ou sans le FC Barcelone, cette piste s’annonce donc difficile pour l’Olympique Lyonnais.