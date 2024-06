Personne n'échappe à Poutine, le gardien du PSG interpellé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sportivement, le PSG semble avoir réalisé un joli coup en s’offrant le gardien russe Matvey Safonov pour 20 millions d’euros. Politiquement en revanche, ce transfert pose question pour le Qatar.

Déçu par les performances de Gianluigi Donnarumma en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a pris la décision de recruter un gardien capable de concurrencer l’international italien. Dans son édition du jour, L’Equipe nous apprend que Matvey Safonov a été recruté en provenance de Krasnodar pour jouer à 100% la concurrence avec l’ancien gardien de l’AC Milan. En début de saison, aucun titulaire ne sera annoncé par Luis Enrique, qui souhaite que ses deux gardiens se battent pour une place de numéro 1 afin de se tirer l’un et l’autre vers le haut. Sur ce point, le recrutement de Matvey Safonov semble plutôt bien senti par Luis Campos, car le portier russe de 25 ans est présenté comme un futur grand.

Politiquement et en terme d’image en revanche, c’est différent et beaucoup plus complexe en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Juridiquement, rien n’empêche les clubs européens de recruter des joueurs dans des clubs russes, qu’ils soient étrangers ou qu’ils aient la nationalité russe. Néanmoins, la venue de Matvey Safonov va soulever un certain nombre de débats selon Jean-Baptiste Guégan, géopoliticien spécialisé dans le sport. « À chaque fois qu'il rejoindra la sélection nationale, il sera russe à 100 %. Quoi qu'il se passe, qu'il le veuille ou non, il sera considéré comme un relais d'influence. Tu as beaucoup à risquer en termes d'image avec un tel joueur. Ses positions politiques vont être scrutées. De même que ses relations, son entourage. À chaque sélection, ça reviendra » estime le spécialiste, avant de poursuivre.

Une intégration complexe pour Safonov au PSG ?

« En Russie, aujourd'hui, personne n'échappe au régime de Poutine. C'est justement parce que c'est un système qu'à mes yeux, c'est peut-être mieux d’éviter. Quand tu sais que tu es sous pavillon qatari dans une ville comme Paris, dont tous les acteurs politiques ont pris position pour l'Ukraine, c'est très handicapant et risqué. Même pour le joueur, l'adaptation va être compliquée. Le refrain de l'apolitisme ne fonctionnera pas » a lancé le géopoliticien du sport, pour qui le Paris Saint-Germain a pris de très gros risques en se lançant dans le recrutement de Matvey Safonov. Une chose pourrait faciliter la situation : les performances du joueur. S’il est excellent et qu’il s’impose comme un titulaire à part entière du PSG, alors tous les doutes et les interrogations extra-sportives seront vite reléguées au second plan. C'est ce qu'espèrent les dirigeants parisiens avec ce recrutement osé.