L’ASSE va perdre ses trois héros au mercato

Par Corentin Facy

Jeudi et dimanche, Saint-Etienne jouera sa montée en Ligue 1 lors du barrage aller-retour contre Metz. Un objectif que l’ASSE espère atteindre grâce à plusieurs joueurs qui ne seront plus au club la saison prochaine.

Troisième de Ligue 2, Saint-Etienne espère concrétiser sa belle saison lors du barrage d’accession à la Ligue 1. Jeudi et dimanche, les Verts affronteront Metz dans une confrontation aller-retour pour obtenir le graal. Pour décrocher sa montée dans l’élite, l’entraîneur stéphanois Olivier Dall’Oglio va s’appuyer sur des joueurs dont certains sont déjà assurés de ne plus être à Saint-Etienne la saison prochaine, rapporte L’Equipe. Le quotidien national s’attarde notamment sur les dossiers Irvin Cardona, Mickaël Nadé (en photo) et Aïmen Moueffek. Déterminants dans la belle saison de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2, ces trois joueurs ne seront plus liés aux Verts après le match retour contre Metz, indique le quotidien sportif.

ASSE-Metz : C'est déjà la folie dans les tribunes https://t.co/EbWzBdBE9Q — Foot01.com (@Foot01_com) May 28, 2024

En ce qui concerne Cardona, ancien attaquant de Brest, il est actuellement prêté à Augsbourg et se verrait bien poursuivre à Saint-Etienne. Les Verts aussi aimeraient le conserver, mais son salaire est imposant : 100.000 euros par mois. Actuellement, l’ASSE ne prend en charge que 25.000 euros par mois du salaire de Cardona. « Il convient donc d'attendre l'issue finale de cette saison et la prise de position des nouveaux actionnaires sur ce dossier » indique L’Equipe, pas persuadé que Saint-Etienne sera en mesure de recruter Cardona à la fin de la saison.

Cardona, Nadé et Moueffek vers la sortie ?

En ce qui concerne Moueffek, le milieu de terrain arrive en fin de contrat et « rêve d’un salaire à six chiffres » qu’il a peu de chances d’obtenir à Saint-Etienne, même en cas de montée. Libre le 30 juin prochain, il a de grandes chances de partir loin du Forez et espère avoir suscité l’intérêt d’un club de Ligue 1 disposé à lui offrir un confortable salaire. Enfin, Mickaël Nadé est dans une situation similaire à celle d’Aïmen Moueffek. Lui aussi sera libre au 30 juin, le défenseur central gaucher d’1m93 a un profil qui a de quoi plaire aux clubs de Ligue 1, qui ont sans doute vu sa prestation XXL contre Rodez vendredi. Pour ces trois joueurs, rien il n’y a encore rien de définitif mais sauf grosse surprise, ils quitteront Saint-Etienne dans les jours à venir.