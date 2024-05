ASSE ‍: Terribles accusations sur La Chaine L’Equipe

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Des joueurs de l'AS Saint-Etienne sont accusés d'essayer de faire perdre leur équipe pour éviter qu'elle ne monte en Ligue 1, et ne retouche à certains contrats. Une étonnante sortie de la part du journaliste de L'Equipe Olivier Ménard.

La saison n’est pas terminée pour quelques clubs professionnels en France. C’est le cas de l’AS Saint-Etienne, qui va affronter Rodez en barrage de Ligue 2 ce vendredi soir, dans un stade Geoffroy-Guichard plein comme un oeuf. Le vainqueur de cette rencontre se frottera à Metz pour essayer d’aller chercher un billet en Ligue 1, soit le maintien pour le club lorrain, soit la montée pour Saint-Etienne ou Rodez. Mais dans le Forez, l’optimisme n’est pas total, sachant la fin de saison très compliquée vécue par les Verts. Ces derniers n’avaient au final besoin que de tenir Angers à distance dans les trois derniers matchs mais ils se sont écroulés totalement. Tout d’abord un nul à Guingamp alors qu’ils menaient tranquillement 2-0 à quasiment 20 minutes de la fin (2-2). Ensuite, un nul à domicile contre Rodez (1-1) alors qu’un succès leur permettait de rester devant Angers. Et enfin une défaite à Quevilly RM, déjà relégué, alors qu’un succès les faisait de nouveau passer devant le SCO et leur assurait donc la montée (2-1). Un enchainement qui a rendu fou les supporters de l’ASSE, qui se sont demandés quelle mouche avait piqué leur équipe alors qu’elle avait la montée en mains à trois journées de la fin.

« Ils jouent un peu contre leur club »

Sur La Chaine L’Equipe, le journaliste Olivier Ménard a apporté une réponse déroutante à cette situation. « Certaines sources bien informées du côté de Saint-Etienne, m’ont dit qu’il y a parfois des joueurs de Saint-Etienne qui ne voulaient pas la montée. Pourquoi ? Parce que en fait ils perdraient leur contrat. Ils jouent donc un peu contre leur club », a lancé le président de L’Equipe du Soir, qui a provoqué l’étonnement et les rires sur le plateau avec cette sortie surprenante. Si les résultats de ces derniers matchs sont sidérants, l’information a de quoi poser question alors que l’ASSE possède en effet des clauses dans les contrats, en cas de montée comme de descente, et le fait de changer le profil de l’équipe en cas d’accession en Ligue 1 est quelque chose qui a été anticipé sur le plan administratif. Au point de voir certains joueurs freiner comme ils peuvent pour rester en Ligue 2 et garder un contrat confortable qui ne sera pas remis en cause, cela va tout de même loin mais c’est l’accusation portée par Olivier Menard sur La Chaine L’Equipe.