Il recale des cadors pour l’ASSE, Caïazzo se félicite

Nommé président après le rachat par Kilmer Sports, Ivan Gazidis débarque à l’AS Saint-Etienne avec une excellente réputation. Le dirigeant sud-africain était effectivement coté sur le marché puisque des clubs plus ambitieux espéraient le recruter.

Une nouvelle ère commence à l’AS Saint-Etienne. Ce lundi, le club promu en Ligue 1 a officialisé son rachat par Kilmer Sports. Le groupe canadien a pris les commandes et vient de nommer Ivan Gazidis président. Un choix totalement validé par Bernard Caïazzo. L’ancien co-propriétaire des Verts a en effet discuté avec le Sud-Africain qui, après ses passages à Arsenal et au Milan AC, aurait pu privilégier une nouvelle expérience au sein d’un cador européen.

« Ivan Gazidis, qui va être le président de l'ASSE, c'est quelqu'un d'exceptionnel, d'une compétence rare, a encensé Bernard Caïazzo sur France Bleu. Je lui ai posé la question : "tu as été à Arsenal, à Milan, et là tu t'intéresses à l'ASSE ?" Il m'a dit : "Bernard, j'ai refusé des propositions de clubs équivalents à Arsenal et Milan pour venir. Je crois énormément à ce club, au réveil de ce club. Cela mettra du temps mais on a un projet et on a envie de le mener à bien". Sur le plan humain, il m'a dit immédiatement qu'il garderait tous les collaborateurs, qu'ils allaient travailler ensemble. » Cet argument a fait mouche, peut-être plus que la partie financière.

De meilleures offres financières

« Il n'y a pas seulement l'argent, il y a le cœur. Alors je vous dis la vérité : financièrement, on est loin de ce qui était proposé par d'autres repreneurs potentiels, mais beaucoup moins capables à mes yeux d'investir et de développer le club. C'est la seule chose qui m'intéressait. Cette fameuse "arsenalisation" de l'AS Saint-Etienne, mais qui l'aurait imaginée ? On a eu cette victoire de la montée en Ligue 1 et on a aussi la grande victoire avec l'arrivée du groupe Kilmer Sports. C'est une chance que tous les autres clubs qui n'ont pas d'actionnaires puissants nous envieront », a annoncé le prédécesseur d’Ivan Gazidis.