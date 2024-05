ASSE ‍: La défaite l'écoeure, il pique sa crise

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

La défaite de l'AS Saint-Etienne face à QRM contraint les Verts à passer par les playoffs pour éventuellement monter en Ligue 1. Un résultat qui a consterné pas mal de monde.

En déplacement vendredi soir à Rouen pour y défier une équipe de QRM déjà condamnée, l'ASSE savait qu'il lui fallait s'imposer et compter sur une défaite et un nul d'Angers contre Dunkerque. Seul problème, Saint-Etienne a perdu en Normandie, alors que le SCO ne parvenait pas à gagner. Résultat, tandis que les Angevins fêtent leur remontée en Ligue 1, les Stéphanois se préparent à la dure épreuve des playoffs, avec un premier rendez-vous la semaine prochaine contre Rodez ou le Paris FC.

Après cette terrible désillusion, l'entraîneur des Verts n'était pas du tout d'humeur badine, au point même que les murs des vestiaires stéphanois ont tremblé. Même si depuis quelques rencontres, on sentait bien que l'AS Saint-Etienne commençait à tirer la langue, Olivier Dall'Oglio ne s'attendait pas à ce qu'il a vu à Diochon à l'occasion de la dernière journée du championnat de Ligue 2. Et il a clairement fait savoir que la montée en Ligue 1 ne pourrait pas se faire avec des joueurs ayant un tel comportement.

L'ASSE a un problème à vite régler

90e+6 : ⏹️ Une leçon d’efficacité et des regrets monstrueux qu’il va falloir évacuer. Ce sera le play-off pour les Verts.



🔴 2-1 💚 #QRMASSE pic.twitter.com/tfvUUtsbwT — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 17, 2024

Face à la presse, l'entraîneur de l'ASSE n'a pas masqué sa colère et son énorme déception, même s'il veut déjà remobiliser tout le monde pour le prochain rendez-vous. « La présence devant le but ça fait des matchs que je la réclame et je ne la vois pas. On a des grosses situations et il faut les mettre au fond à un moment donné. Je ne vais pas cibler certains joueurs mais ça fait un moment qu’on en parle, on doit absolument progresser là-dedans si on veut faire quelque chose de ces playoffs (...) Il manque de l’entente sur ce que je vois devant, il y a un nombre de centres qui ne sont pas arrivés, ou alors il n’y avait personne dans la bonne zone et ça me met hors de moi ! », a très fermement fait comprendre Olivier Dall'Oglio, conscient qu'un échec dans la course à la montée serait une énorme désillusion. Surtout au moment où les Verts devraient enfin changer de propriétaire.