L'ASSE vendue, un terrible danger en approche

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne va très probablement être vendu à Kilmer Sports. Ivan Gazidis et Lary Tanenbaum seront ensuite chargés de faire grossir leur business dans le Forez.

L'ASSE peut encore monter en Ligue 1 la saison prochaine. Pour cela, il faudra remporter son barrage vendredi soir contre le vainqueur de Rodez - Paris FC et sortir Metz au tour suivant. L'optimisme est de la partie même s'il faudra se montrer particulièrement solide pour monter à l'échelon supérieur. Ensuite, en fonction d'une montée ou non, un mercato estival serait réalisé par Kilmer Sports. Le très probable nouveau propriétaire des Verts se devra de faire de l'argent. Car c'est bien la première chose que souhaitera faire l'entreprise canadienne, qui ne viendra pas à Saint-Etienne pour rien. C'est en tout cas ce qu'indique ces dernières heures Pierre Rondeau.

L'AS Saint-Etienne pas totalement sortie d'affaire ?

📆 Quatre entrainements et un play-off de @Ligue2BKT au programme de la semaine.



Allez les Verts ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 20, 2024

Lors de quelques mots échangés avec France Bleu Saint-Etienne Loire, l'économiste du sport a en effet donné son avis sur la future venue de Kilmer Sports : « On va essayer de voir autant le verre à moitié vide que le verre et que le verre à moitié plein. C'est bien d'avoir quelqu'un d'expérimenté et de confiance qui va prendre les rênes du club. Maintenant, c'est un milliardaire qui est à la manœuvre. Ce ne sont pas des gens qui viennent donner gratuitement de l'argent. Il y a un retour sur investissement. Pour gagner de l'argent, c'est par le trading de joueurs qui compte : ça peut fonctionner tout comme ça peut aussi être catastrophique. S'il n'y a plus aucune stabilité sportive, si vous bradez vos joueurs, vous pouvez tout aussi bien vendre le club après une moitié de saison ». Les fans des Verts seront vite fixés mais les choses sont claires, il faudra éviter tout emballement car la situation restera précaire encore un peu de temps. Déjà, il faudra faire le travail sportivement. Et ça, les joueurs peuvent le maitriser.