Vente ASSE ‍: Une terrible désillusion à venir ‍?

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Montée en Ligue 1 et vente du club, les fans des Verts se pincent pour y croire. Attention toutefois au mercato estival, avec des fuites sur la réelle volonté des nouveaux propriétaires.

A quelques heures d’écart, les supporters de l’AS Saint-Etienne ont connu deux événements qu’ils attendaient depuis des années. C’est dire le soulagement de voir les Verts remonter en Ligue 1 ce dimanche, et ensuite de voir ce lundi le club changer de main pour être désormais dirigé par Ivan Gazidis. L’homme d’affaire sud-africain est placé à ce poste par le nouveau propriétaire du club, la société canadienne Kilmer Sports, spécialisée dans le sport, les médias, mais aussi les placements privés et l’immobilier. Autant dire que la firme basée à Toronto est là pour la passion du sport, car elle n’a pas pour habitude de revendre ses acquisitions, mais aussi pour investir sans perdre le contrôle. Le but final est bien évidemment de replacer l’ASSE dans un cercle vertueux au niveau sportif comme financier. Cela a très bien débuté avec cette montée qui était espérée mais n’était pas forcément attendue au coeur de la saison, quand les Verts étaient de nouveau partis pour rester en Ligue 2.

20 millions d'euros pour recruter, ça va être compliqué

À la @Ligue2BKT, à celles et ceux qui font ce championnat, aux émotions qui s’en dégagent, aux buts qui valent aussi cher que dans l’élite, à ces supporters qui prouvent qu’il n’y a pas que de grandes affiches qui font de grands matchs…



Pas à bientôt, mais merci. 💚

L’accession acquise à Metz a forcément fait place à une grosse ambition pour marquer le coup à l’occasion du retour en Ligue 1. Mais il va falloir sérieusement se calmer car le nouveau propriétaire vient pour éponger le déficit, structurer le club, et pas forcément faire des folies pour acheter à tous de bras. Et pourtant, la formation du Forez en aurait bien besoin, elle qui s’est appuyée sur des joueurs majeurs prêtés ou des fins de contrat pour aller chercher ce billet dans l’élite. La claque risque donc d’être douloureuse cet été, affirme Le Foot. Pour le média spécialisé, le budget va bien passer de 27 à 60 millions d’euros en raison de la montée en Ligue 1, mais les Verts n’auront que 20 millions d’euros comme enveloppe mercato pour recruter cet été. Très insuffisant pour aller chercher au moins 6 à 8 joueurs de bon niveau pour renforcer l’équipe et faire bonne figure en Ligue 1, ou du moins éviter de lutter contre la relégation. Des informations à confirmer donc, mais qui laissent entendre que les nouveaux propriétaires ne vont pas forcément faire n’importe quoi au mercato.