Conceição père et fils, un doublé alléchant pour l’OM

Par Eric Bethsy

Toujours dans l’attente pour Sergio Conceição, l’Olympique de Marseille pourrait profiter de la nomination de l’entraîneur portugais pour attirer son fils. L’ailier Francisco Conceição sort d’une belle saison au FC Porto et commence à animer l’actualité mercato.

Après Paulo Fonseca, c’est Sergio Conceição qui fait patienter l’Olympique de Marseille. L’entraîneur du FC Porto est devenu la nouvelle priorité du club phocéen. Mais l'ancien coach nantais, dont les intentions ne sont pas totalement claires, doit d’abord rompre son contrat avec les Dragons. La direction olympienne a apparemment choisi de lui faire confiance étant donné que ses qualités correspondent parfaitement au profil recherché. On peut aussi imaginer qu’un coach de ce calibre représenterait un atout supplémentaire sur le marché des transferts, et pourquoi pas sur la piste d’un certain Francisco Conceição ?

Le fils Conceição s'affirme

Aucun intérêt marseillais n’a filtré pour le moment. Mais en attirant le père, l’Olympique de Marseille sera forcément tenté de se renseigner sur le fils en pleine progression. L’ailier du FC Porto, qui évoluait sous les ordres de son père, sort d’une saison prometteuse avec 8 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Le Portugais de 21 ans a gagné sa place de titulaire, lui qui avait dû quitter son club formateur pour l’Ajax Amsterdam en 2022. L’expérience néerlandaise n’avait pas été une grande réussite, d’où son retour chez les Dragons l’été dernier dans le cadre d’un prêt.

Ajax and FC Porto have reached an agreement on the transfer of Francisco Conceição.



Good luck, Chico! 🇵🇹 — AFC Ajax (@AFCAjax) June 5, 2024

Convaincu, le FC Porto a conclu son transfert définitif pour 10 millions d’euros, en prenant soin d’inclure une clause libératoire qui complique sérieusement le dossier. Selon Record, la clause est de 30 millions d’euros jusqu’au 15 juillet, et passera ensuite à 45 millions d’euros. Pas de quoi refroidir le Bayern Munich qui aimerait s’attacher les services de l’international portugais, auteur de deux passes décisives et à l’origine d’un penalty obtenu contre la Finlande (4-2) mardi, pour sa première titularisation en sélection. Autant dire qu’un gros coup marseillais passerait seulement par un prêt.