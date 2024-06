Les années noires de l'OL sont finies, l'annonce d'Aulas

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Sanctionné par la DNCG il y a un an, l’Olympique Lyonnais ne devrait plus avoir de problèmes avec le gendarme financier du football français grâce notamment à Jean-Michel Aulas, qui vient d'enlever une belle épine dans le pied de John Textor.

Depuis décembre 2022, Jean-Michel Aulas ne disposait de plus rien à l’OL Vallée après avoir lui-même fait construire tout un parc d'activités autour du Groupama Stadium. Mais JMA vient de remédier à cela, puisque l’ancien président de l’OL a officiellement racheté la LDLC Arena, la nouvelle salle de concerts, de sports et de spectacles, construite à côté du grand stade de l’OL. Ces dernières heures, Eagle Football Group a effectivement cédé la LDLC Arena à la société Holarena, dont l’actionnaire majoritaire est la holding familiale Aulas, pour 70 millions d’euros, auquel il est nécessaire d’ajouter les 90 ME du crédit-bail. Autant dire qu’avec cette vente attendue, John Textor va pouvoir souffler un grand coup d’un point de vue financier. Ce que Jean-Michel Aulas ne cache pas.

« Cette opération diminue la dette globale de l’OL »

« Nous sommes très heureux de ce rachat de la LDLC Arena. Je remercie John Textor et Laurent Prud’homme. Je sais aussi que l’on participe probablement au renouveau de l’OL sur le plan financier, qui était nécessaire. La période difficile entre nous est totalement révolue. Les conditions ont complètement changé. C’était plus des précautions oratoires que le fond de ma pensée. On a mis à profit ce temps pour apaiser les relations avec John et ses équipes, puis pour fédérer un tour de table, convaincu que la LDLC Arena est un élément du territoire, d’où l’arrivée des institutionnels. Cette Arena est un outil extraordinaire. Il fallait que l’Arena reste totalement française et lyonnaise. Eagle Football ? Ça lui permet surtout de sortir du groupe le crédit-bail, qui est un endettement fort. Les méthodes anglo-saxonnes de valorisation du crédit-bail valorisent les 90 ME de valeur nominale mais aussi les intérêts à payer. Cette opération diminue la dette globale de l’OL, probablement de 130 ME », a expliqué JMA sur Le Progrès. Grâce à cette nouvelle vente, qui fait suite à la cession de l’OL féminin, Textor va avoir les coudées franches pour investir sur le mercato estival et renforcer considérablement l’effectif de Pierre Sage en vue de l’exercice 2024-2025, qui verra l’OL retrouver la Coupe d’Europe pour la première fois depuis trois saisons.