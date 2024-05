Vente obligatoire, l'ASSE est à « ‍bout de souffle ‍»

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne recevra Rodez vendredi soir à Geoffroy-Guichard pour espérer jouer le barrage contre le FC Metz. Mais dans les coulisses, la vente est lancée, car il n'y a plus le choix.

Les Verts connaissent leur adversaire pour continuer à rêver à une montée en Ligue 1, mais sans attendre, le Chaudron s'annonçait déjà complet pour cette rencontre face à une équipe de Rodez qui est passé par toutes les sensations mardi soir face au Paris FC. Pour Roland Romeyer et Bernard Caïazzo il y a un vrai intérêt à voir l'ASSE remonter dans l'élite, car ils toucheront 10 millions d'euros de plus pour la vente de leur club, le repreneur ayant proposé un prix fixe de 20 millions d'euros, plus ce gros bonus. A l'heure où les supporters stéphanois se rongent les ongles en espérant que tout ne s'arrête pas vendredi soir, les deux propriétaires espèrent que la vente à Kilmer Sports Ventures et Ivan Gazidis va se concrétiser. Car il y a péril en la demeure sur le plan financier avant le passage devant la DNCG.

L'ASSE peut encore monter en Ligue 1

🚨 Ce sera ASSE - RODEZ en finale des play-offs pour accéder aux barrages !



Les ruthénois ont battu ce mardi soir les parisiens aux tirs au but et ont ainsi obtenu leur place dans le Chaudron pour vendredi. La rencontre s’annonce tendue. ⚔️ pic.twitter.com/4gFAKhWmZR — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) May 21, 2024

Le site Sportune s'est penché sur les comptes de l'AS Saint-Etienne depuis plusieurs années, et il est évident que tout s'est brutalement dégradé et que des changements doivent rapidement intervenir avant que cela se termine mal pour l'un des clubs français les plus populaires. « Après une période de progression globale sur un peu plus d’une décennie jusqu’au pic de l’exercice 2018-19, l’AS Saint-Etienne peine manifestement plus que d’autres à digérer les effets du Covid sur l’activité économique du club, ce qui a eu pour effet d’affaiblir le sportif pour la relégation que l’on sait, en Ligue 2. Elle, jusqu’alors si vertueuse, n’a connu que des saisons au quasi strict équilibre depuis 2020, avec une perte de 6,8 M€ net en 2022, à la descente du club. L’arrivée de nouveaux investisseurs semble donc plus que nécessaire pour relancer un business à bout de souffle et sans solution pérenne pour relancer la dynamique », préviennent nos confrères du site spécialisé.