Vente ASSE ‍: Un des deux propriétaires a tout refusé

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Présent cette semaine à Saint-Etienne, Ivan Gazidis devrait être le prochain patron de l'AS Saint-Etienne. Mais du côté des Verts, la vente du club ne fait pas le bonheur d'un des deux présidents.

Tandis que les supporters de l’ASSE se préoccupent surtout de savoir si leur club préféré va réussir à se sortir des play-offs pour monter en Ligue 1, un autre dossier s’est subitement réchauffé du côté de Geoffroy-Guichard, celui de la vente du club. Régulièrement, Bernard Caïazzo, qui a totalement disparu du paysage football stéphanois, et Roland Romeyer, toujours fidèle au poste, ont annoncé qu’ils étaient proches de signer un deal pour vendre les Verts. Cependant, cette fois, cela semble être la bonne.

Mercredi, l’AS Saint-Etienne a officialisé être entrée dans de négociations exclusives avec un investisseur canadien et ce dernier a même envoyé dans le Forez Ivan Gazidis, présenté comme le futur boss de Sainté. Toutefois, avant d’en arriver là, tout n’a pas été si simple. Car si Bernard Caïazzo a accepté le principe d’une cession du club, conscient que financièrement, il n’était plus possible pour lui d’assumer le coût financier de l’ASSE, Roland Romeyer a tout fait afin d’éviter de céder ses parts. Et il a même envisagé de prendre seul les commandes de l’AS Saint-Etienne comme le révèle le site EnVertEtContreTous.

10ME de plus si l'ASSE monte en Ligue 1

En effet, Roland Romeyer a tenté de monter un deal pour racheter les parts de Bernard Caïazzo. En vain. « Roland Romeyer serait plus réservé pour vendre, d'autant plus que selon nos informations, son fils ne souhaiterait pas voir son père quitter la tête du club. Ce dernier a même cherché un temps des fonds pour racheter les parts de Bernard Caïazzo, en vain. Le club se trouvant dans une impasse financière, la marge de manœuvre est nulle pour les actuels décideurs et une vente s'avère obligatoire, comme indiqué depuis plusieurs mois désormais », explique le site spécialisé, qui précise que l'AS Saint-Etienne sera rachetée 20 millions d'euros en Ligue 2 et 30 millions d'euros si le club parvint à monter en Ligue 1. Avant de connaître prix final de la transaction, il va falloir attendre la suite des événements, à commencer par le match de vendredi prochain contre Rodez ou le Paris FC à Geoffroy-Guichard.