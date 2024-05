ASSE ‍: Du jamais-vu depuis 10 ans, il hallucine

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Saint-Etienne reçoit Metz ce jeudi en soir en barrage pour aller chercher son billet en Ligue 1. L'engouement est incroyable et surprend, même chez les spécialistes des Verts.

C’est le match de l’année ce mardi soir à Saint-Etienne, avec la venue de Metz pour le barrage aller d’accession/relégation Ligue 1-Ligue 2. Le Chaudron sera bien évidemment rempli jusqu’à la gorge, et l’engouement autour des Verts n’a plus été connu depuis bien longtemps. Depuis l’époque où un certain Pierre-Emerick Aubameyang empilait les buts et portait l’ASSE en Coupe d’Europe en 2014, avec notamment une victoire en Coupe de la Ligue en 2013. La frénésie actuelle est comparable avec cette époque dorée des années Galtier, constate le responsable de la boutique de l’ASSE, alors que quasiment plus aucun maillot n’est disponible à l’heure actuelle.

Rupture de stock de partout

« On est quasiment sur les bases record de 2014. Il reste quelques maillots domicile. Pour celui extérieur, il n'en reste plus qu'un et on vient juste de recevoir quelques exemplaires du third, dont les ventes ont explosé. J'ai vu des gens chercher une taille M et partir avec un XS ou XXL, juste pour avoir un maillot », confie à L’Equipe Brice Mazenod, pour qui le succès est inespéré avec l’enchainement des matchs à guichets fermés. Contre Metz, ce sera le huitième d’affilée, et nul doute qu’en cas de montée en Ligue 1, ce succès se poursuivra. Une preuve de l’incroyable potentiel populaire et marketing des Verts, ce qui a bien évidemment été un critère pour les futurs repreneurs, qui attendent désormais sagement la fin de saison avant de finaliser le rachat de l’ASSE. Avec en prime en cadeau de bienvenu rêvé, une montée en Ligue 1 qu’il va tout de même falloir aller chercher face à une équipe du FC Metz qui a terminé fort la saison, et va avoir l’avantage de recevoir au match retour.