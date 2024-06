Droits TV ‍: Canal+ est mort de rire

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Cela commence à sentir le roussi au niveau des droits TV de la Ligue 1, et la LFP envisage de créer sa propre chaine pour au moins diffuser les matchs. Canal+ ne croit pas une seule seconde à ce coup de bluff et patiente tranquillement.

Les jours passent et comme le montre l’assemblée générale de la Ligue repoussée à la fin du mois de juin, la LFP n’a rien à présenter pour les droits TV de la saison prochaine en Ligue 1. Tout le monde est persuadé que Vincent Labrune va trouver un accord satisfaisant pour permettre de sauver la face, mais en attendant, les avancées sont peu nombreuses. Cela a même été du recul avec le fait que BeIN Sports ne veuille plus faire une offre globale sans le soutien financier et logistique de Canal+ comme distributeur. Résultat, ce qui était considéré comme le plan A depuis qu’Emmanuel Macron en personne avait pris le dossier en mains, est à l’arrêt. La Ligue envisage une solution de dernier recours, c’est à dire créer sa propre chaine pour distribuer et diffuser l’ensemble des matchs de Ligue 1 pour un prix de 25 euros, en misant sur 2,5 millions d’abonnés. Amazon Prime est loin d’y arriver malgré un prix d’achat des droits bien inférieurs, et le géant groupe américain perdrait 130 millions d’euros par saison selon L’Equipe. Avec les coûts de production, la Ligue irait droit dans le mur et sans garantie de reverser une somme correcte au club, sans oublier que CVC prendrait de toute façon sa part du gâteau.

La chaine made in LFP, Canal+ n'y croit pas une seconde

Droits TV : Le foot français à genoux, Canal+ lâche une offre XXS https://t.co/31hd1BV0EX — Foot01.com (@Foot01_com) June 4, 2024

Le quotidien sportif, qui suit de près ce dossier, se penche également sur la réaction de Canal+ à cette tentative de coup de pression. Sans surprise, la chaine dirigée par Maxime Saada ne voit pas une seule seconde la Ligue se lancer concrètement dans une telle aventure, avec de tels coûts financiers à avancer et autant d’incertitude sur les abonnements, la diffusion et la distribution. Le coup de bluff ne fait pas donc pas trembler une seule seconde la chaine cryptée, qui avance à son rythme, quitte à crisper tout le monde et à laisser le football français clairement au bord de l’apoplexie à l’heure actuelle. Mais Canal+, qui estime avoir été très maltraité récemment par la Ligue, n’a aucune intention de faire des cadeaux, et pourrait donc en profiter pour tirer les prix vers le bas comme jamais depuis le début des appels d’offres pour les droits TV.