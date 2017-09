ASSE : Planté par Salibur, Romeyer lui fait payer cher !

Dans : ASSE, Mercato.

Décidément, Yannis Salibur (26 ans) a vraiment du mal à quitter Guingamp. L’hiver dernier, déjà, l’attaquant formé à Lille devait rejoindre Hull City avant un rebondissement de dernière minute.

La raison ? Une histoire de document qui n’était pas arrivé à temps. Pas de chance. Mais cette fois, le Guingampais est bien le responsable de son transfert avorté. Alors que l’AS Saint-Etienne s’était entendu avec l’EAG sur un montant de 8 M€ payables en plusieurs fois, en plus d’un pourcentage à la revente, Salibur ne s’est pas contenté de l’effort du club stéphanois. Ce dernier est passé d’une offre salariale de 70.000 euros à 90.000 euros par mois, tandis que le joueur en réclamait 150.000. Alors jeudi soir à 23h55, l’opération a fini par capoter, provocant la colère de Roland Romeyer !

« Je suis dur en affaire mais quand on se met d'accord, c'est fini. On s'est fait chier toute la journée à discuter. On s'est mis d'accord avec Guingamp sur le transfert, les bonus. Tout ça pour rien, a regretté le co-président de l’ASSE dans Le Progrès. Il ne faut pas regretter ce joueur vu son comportement. Salibur dit être ambitieux et il refuse Geoffroy-Guichard. Son agent est un gars bien. Mais Salibur était en contact avec des conseillers, son père… Je ne comprends pas. On lui donnait beaucoup plus que ce qu'il a à Guingamp. » Autant dire que Sainté ne reviendra pas à la charge sur ce dossier...